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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Maide Bolel Huzurevi'nde İftar Programı Düzenledi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maide Bolel Huzurevi'nde kalan vatandaşlarla bir araya gelip iftar yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla ekiplerin faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Maide Bolel Huzurevi'nde kalan vatandaşlar ile iftar programında bir araya geldi. Hep beraber yenilen iftar yemeğinden sonra personelimiz tarafından "Çanakkale Deniz Savaşları ve Kınalı Kuzular'ın" anlatıldığı meddah gösterisi yapıldı.

Meddah gösterisi sonunda eğitici ve eğlendirici bir parçası olan Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu gösterisi yapılarak, vatandaşların hoş bir iftar programı ile ramazan akşamı geçirmeleri sağlamak amaçlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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