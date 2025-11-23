Eskişehir'den Gazze'ye Yardım Eli

Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 134 okulda düzenlenen hayır panayırlarında elde edilen bağışlar Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İl Müftülüğüne teslim edildi.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında, il genelindeki 134 okulda düzenlenen hayır panayırlarında elde edilen bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Eskişehir İl Müftülüğüne teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazze'de yaşanan insani dramın tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirterek katkı sunan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. İl Müftüsü Muharrem Gül ise yardım kampanyasının mazlum coğrafyalara uzanan bir kardeşlik köprüsü olduğuna dikkat çekerek Eskişehir halkının örnek duyarlılığından dolayı memnuniyetini ifade etti. - ESKİŞEHİR