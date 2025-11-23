Haberler

Eskişehir'den Gazze'ye Yardım Eli

Eskişehir'de 134 okulda düzenlenen hayır panayırlarında toplanan bağışlar, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere İl Müftülüğüne teslim edildi.

Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 134 okulda düzenlenen hayır panayırlarında elde edilen bağışlar Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İl Müftülüğüne teslim edildi.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında, il genelindeki 134 okulda düzenlenen hayır panayırlarında elde edilen bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Eskişehir İl Müftülüğüne teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazze'de yaşanan insani dramın tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirterek katkı sunan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. İl Müftüsü Muharrem Gül ise yardım kampanyasının mazlum coğrafyalara uzanan bir kardeşlik köprüsü olduğuna dikkat çekerek Eskişehir halkının örnek duyarlılığından dolayı memnuniyetini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
