Eskişehir'deki Asansör Uyarısı Gözleri Doldurdu

Eskişehir'de bir asansörün içine yapıştırılan, "Asansörde kalmak istemiyorsanız 3 kişiden fazla binmeyin" uyarısı dikkat çekerken, onun tam altına başka bir vatandaşın yazdığı, "Tamam başkan, tamam" yazısı görenleri güldürdü.

İşıklar Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerindeki bir apartmanın içerisinde asansörle ilgili asılan yazılar dikkat çekti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bina sakinleri tarafından asansörün kapısına, "Asansör 3 kişiliktir. 3 kişiden fazla binmeyin, arıza yapıyor" yazılı bir uyarı mesajı yapıştırıldı. Asansörün tonaj sınırının sürekli ihlal edilmesi ve buna bağlı olarak arızaların meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri kapı ile sınırlı kalmayıp içeriye de, "Asansörde kalmak istemiyorsanız 3 kişiden fazla binmeyin" uyarısını ekledi. O uyarının altına bir başka vatandaşın yazdığı, "Tamam başkan, tamam" yazısı ise görenleri güldürdü. Bahsi geçen asansörde daha önce kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

"Bu yazı yazıldıysa bir gerekçesi, bir nedeni vardır"

İş yerinin bulunduğu apartmandaki durumla ilgili bilgilendirmede bulunan Eskişehir Pazarcı Odası Genel Sekreteri Süleyman Aygüzar, "Asansör normal faal çalışıyor fakat iş hanı olduğumuz için işlerini yaptırmak için gelen üyelerimiz acele ediyorlar. Aceleyle de asansöre tonajından fazla biniyorlar. Böyle olunca da fazla yük kaldırmıyor, asansör sık sık arızalanıyor. Onu belirtmek için '3 kişiden fazla binmeyin' diye bir uyarı yazısı asıldı. Görenlerin de çoğu yine dikkat etmiyor. Toplum olarak duyarsızız. Ne zaman arıza yaptı veya bir olumsuzluk oldu, o zaman 'Şöyle bir ikaz vardı, böyle bir yazı yazılmıştı, biz dikkat etmedik' gibilerinden sonradan pişmanlık duyuyoruz ama iş işten geçiyor. Asansörde kalan oldu, kurtardık. Bu yazı yazıldıysa bir gerekçesi, bir nedeni vardır. Olumsuzluk yaşanmaması için özellikle ikazlara ve işaretlere riayet edelim" dedi. - ESKİŞEHİR