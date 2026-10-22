Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi gençleri Mukaddes Emanetler Sergisi'ni gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi gençleri Mukaddes Emanetler Sergisi'ni gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, kentte açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni gezdi. Gençler sergideki emanetleri inceleyip tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi edindi; İl Müdürlüğü etkinliklerin süreceğini bildirdi.

Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Gençlik Merkezi, gençlere yönelik kültürel ve manevi programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez üyesi gençler, kentte açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni gezdi. Sergide yer alan emanetleri yakından inceleyen gençler, tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi edindi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, gençlerin tarihi ve manevi mirası tanımalarına yönelik etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum

Allah akıl fikir versin dedirten bir görüntü daha

Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?

Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?