Yükümlüler, İsmet İnönü İlkokulu'nu temizledi

Eskişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri, İsmet İnönü İlkokulu'nda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ara tatilde olan okulun sınıfları ve bahçesi daha sağlıklı hale getirildi.

Eskişehir'de 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında, İsmet İnönü İlkokulu'nda yükümlüler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi'nden bulunan İsmet İnönü İlkokulu'nda denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ara tatilde olan okulun sınıfları, koridorları, ortak kullanım alanları ve bahçesinde yapılan çalışmalarla eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi amaçlandı.

Topluma kazandırma anlayışıyla yürütülen bu faaliyetleri sayesinde hem kamu kurumlarına destek sağlandığı hem de yükümlülerin sorumluluk bilinci geliştirilerek toplumsal fayda üretildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
