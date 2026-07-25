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Eskişehir’de yükümlüler kamu yararına çalışmalarda aktif yer alıyor

Eskişehir’de yükümlüler kamu yararına çalışmalarda aktif yer alıyor
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Eskişehir’de kamu yararına çalışma yapan yükümlüler, bir lisenin eski binasındaki eşyaları yeni yerleşkeye taşıdı.

Eskişehir'de kamu yararına çalışma yapan yükümlüler, bir lisenin eski binasındaki eşyaları yeni yerleşkeye taşıdı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi yerleşkesinde bulunan 'MEBİ Ortaokul ve Lise Kitap Yazma Komisyonu Birimi' taşınma işlerine destek sağlandı. Müdürlükte kamu yararına çalışma yapan yükümlüler, eski binadaki eşyaların yeni yerleşkeye taşınmasına yardımcı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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