Eskişehir'de yılbaşı öncesi gıdaya yakın takip

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından, yaklaşan yılbaşı nedeniyle tüketiminin artması beklenen ürünlere yönelik denetimlere hız verildi.

Halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda; özellikle yılbaşı sürecinde üretimi ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, hindi, tavuk, şekerleme, pastacılık ürünleri ve benzeri gıdalar denetim kapsamına alındı. Yapılan denetimlerde sahte ve kaçak alkolün yanı sıra izlenebilirlik, hijyen ve çalışan hijyeni konularında resmi kontroller gerçekleştirildi.

Vatandaşların halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden veya 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bildirebileceği açıklandı. - ESKİŞEHİR