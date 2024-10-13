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Eskişehir'de Yetim Çocuklar İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Eskişehir'de Yetim Çocuklar İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Eskişehir'de hayırseverler tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde 20 yetim çocuğa özel etkinlikler düzenlendi. Organizatörler çocuklara yemek ikramı yaptı, hediyeler dağıttı ve klasik arabalarla şehir turu yaptırdı.

Eskişehir'de hayırseverler tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde 20 yetim çocuk için özel etkinlikler düzenlenip hediyeler dağıtıldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'deki yetim çocukları sevindirmek için bir araya geldi. Bu çerçevede, saat 12.00'da Hamamyolu Caddesi üzerinde bir sünnet şöleni gerçekleştirildi. Organizasyonda ilk olarak çocuklara ve ailelere yemek ikramında bulunuldu. Ardından dualar edilip halk oyunu gösterisi yapılırken, çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediye edildi. Programın sonunda toplu fotoğraf çekilmesi sonrası çocuklara klasik arabalarla şehir turu yaptırıldı.

"Onların sevinçlerine vakıflar olarak ortak olacağız"

Etkinlikte konuşma yapan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak çeşitli illerden bir dizi faaliyet yaparak etkinliklerimize devam etmekteyiz. Her vakfın bir vakfiyesi ve vakfiyede yer alan hayır şartları var. Vakfiyedeki şartları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız hizmet de 2. Beyazıd'ın vakfiyesindeki şartlardan olan kimsesiz ve yetim çocukları sünnet ettirmek. Biz bu vesileyle Eskişehir ilimizde 20 tane kimsesiz, yetim ve fakir çocukları sünnet ettirdik. Onlara çeşitli hediyeler aldık, yemek ikramında bulunduk ve şehir içerisinde klasik otomobillerle de tur gezisi yaptıracağız. Onların sevinçlerine vakıflar olarak ortak olacağız" dedi.

"Hayatımda ilk defa klasik arabaya bineceğim için heyecanlıyım"

İlkokul 4'üncü sınıfta okuyan 9 yaşındaki Efe Can Seyirci, "Bu etkinlik yapıldığı için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bisikletim olacağı için kendimi mutlu hissediyorum. Hayatımda ilk defa klasik arabaya bineceğim için heyecanlıyım. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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