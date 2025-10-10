Eskişehir'de Yeni Okul ve Anaokulu Açılışı Yapıldı

Eskişehir Valiliği himayelerinde kamu kaynakları ile yaptırılan Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu ve Dede Korkut İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullarımızın fiziki şartlarını güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu bölgemiz, artan nüfusuyla yeni okul ihtiyacını ortaya koymuş, yapılan planlamalar ve yatırımlar sonucunda bugün bu okulları hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Eskişehir genelinde 513 okulumuzda 147 bini aşkın öğrencimiz ve 12 binden fazla öğretmenimiz bulunuyor. Eğitimde başarıyı yükseltmek ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak temel hedefimizdir. Eğitim yatırımlarına katkı sunan tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu okullarımızın yapımında emeği geçen herkesi kutluyor, okullarımızın ilimize, eğitim camiamıza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Aksoy, yeni okul binalarının içerisini inceledi

Öğrencilerin gösterilerinin ardından program, Vali Aksoy ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreninin ardından Vali Aksoy, Dede Korkut İlkokulu'nu gezdi. Sınıfları ziyaret eden Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aksoy, Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nu da gezerek incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR