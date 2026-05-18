Yangından sürünerek kaçmaya çalışan kadın hastanede hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir dairenin yatak odasında çıkan yangında sürünerek kaçmaya çalışan ve dumandan zehirlenmesi sonucu durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası daireye giren ekipler, kapının hemen arkasında 42 yaşındaki Saniye A.'yı hareketsiz bulmuştu. Odada mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen kadının yatak odasından daire kapısına kadar sürünerek ulaştığı ancak burada bilincini kaybettiği belirlenmişti. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Saniye A., bilinci kapalı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Saniye A.'nın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

