Eskişehir'de Yangına Müdahale Devam Ediyor, Köylüler Ekipleri Destekliyor

Eskişehir'de Yangına Müdahale Devam Ediyor, Köylüler Ekipleri Destekliyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden yangına müdahale sürecinde, Fethiye Mahallesi'ndeki köylüler, yangınla mücadele eden ekiplere yiyecek ve içecek ikram ederek destek oluyor. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yangına müdahale 2'nci gününde de devam ederken, Fethiye Mahallesi'ndeki köylüler, bölgeden geçen ekiplere yiyecek ve içecek ikram ederek onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda, dün sabah saat 08.30 civarında başlayan yangın söndürülemedi. Gece boyunca ekiplerin karadan verdiği mücadele sonucunda etkisini azaltan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 5 helikopter ile havadan müdahale tekrar başladı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, Fethiye Mahallesi'ndeki köylüler ekiplere yiyecek ve içecek ikram ediyor. Ekiplere ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya çalışan köylüler, yangınla ilgili iyi haberlerin gelmesini bekliyor.

"Bütün köylüler yangına müdahale eden ekiplere desteğimizi sürdürüyoruz"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Fethiye Mahallesi Muhtarı Nevzat Ceylan, "Dünden itibaren köyümüzün yakınında yangın var. Bütün köylüler yangına müdahale eden ekiplere desteğimizi sürdürüyoruz. Su, ekmek ve yemek yardımlarımızı yapıyoruz. Helikopterler devamlı göletimizden su almakta. Bunun haricinde, itfaiyeler dolumlarını yapmakta. Biz de gerekeni yapıyoruz. Şu anda söndü, soğutmaya alındı deniliyor. Biraz evvel AFAD buradaydı ama bu kesin bir bilgi değil. Sonradan orta yerlerde yangın çıkabiliyor. Şu anda durumlar iyiye gidiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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