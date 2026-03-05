Eskişehir'de yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesin Fethiye mahallesi yakınlarında geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlar için ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Yangında zarar gören ağaçlar sahadan çıkarılarak ekonomiye kazandırılıyor. Yapılan ağaçlandırma projesine göre yürütülen çalışmalarda bazı alanlara tohum ekilecek, bazı alanlarda ise iş makineleri ile toprak işlemesi yapılarak çeşitli fidanlar dikilecek. Sahaya dikilecek ve ekilecek türlerin biyolojileri, arazinin topografik yapısı ve toprak yapısı ile iklim şartları gibi etkenlere göre projelendirilen ve yürütülen çalışmalarda tohum ekme çalışmalarına başlandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ayhan Şenel, Seyitgazi Orman İşletme Müdürü Ahmet Demir ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe ile işletme personelleri yanan alana giderek çalışmalara bizzat katıldı. Sahada çalışan personele ve işçilere tohum ekimi yapma teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verildi. Bölge Müdürü İsmail Çetin, kendi tasarımı olan tohum ekim aparatını tanıtarak bu aparatla daha hızlı ve verimli tohum ekiminin nasıl yapılacağını gösterdi. Bu yenilikçi yöntem, ağaçlandırma çalışmalarının hızlanmasını sağlayacak. İstenilen başarının elde edilmesi halinde tohum ekme aparatının orman fidanlıklarındaki ekim yastıklarında kullanılacak versiyonları da geliştirilecek.

2025 yılı sonbaharında orman yangınında şehit olan personel ve gönüllüler için daha önce hatıra ormanları tesis edilerek sahanın tekrar orman haline getirilmesi çalışmaları başlatılmıştı. 2025 yılında başlayan ve 2026 yılında devam eden çalışmalarla yanan orman emvallerinin ekonomiye kazandırılması, toprak işlemesi, tohum ekimi ve fidan dikimleri yapılacak, bu yıl içinde ilkbahar ve sonbaharda dikimler tamamlanarak yanan alanın yasa gereği bir yıl içinde ağaçlandırılması sağlanacak. Sahanın ağaçlandırma projesi gereği dikilecek fidanların yüzde 53'ü çam ve ardıç olmak üzere ibreli türlerden, yüzde 47'si ise mahlep, dişbudak, akçaağaç, ahlat, alıç, yalancı akasya, kızılcık, yabani elma, dağ muşmulası, meşe olmak üzere yapraklı türlerden oluşacak. Ayrıca sahanın geniş alanda toprak işlemesinin mümkün olmadığı kısımlarında da badem ve karaçam tohumlarının ekimi sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda ise sahanın takibi yapılarak muhtemel kurumaların yerine de tamamlama dikimleri yapılmak suretiyle sahanın tamamının ormanlaşması sağlanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı