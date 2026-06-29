Alevlerin geride bıraktığı acı tablo: Evi yanan acılı baba uzatılacak yardım elini bekliyor

Eskişehir'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 2 çocuk babası, uzatılacak yardım elini bekliyor.

Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Elmas Sokak'taki bir evde elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sarmış, yangın esnasında evdeki küçük bir çocuk ve yetişkin bir kadın kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı. İhbarla olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın esnasında evden çıkmayı başaran kadının kaşları yanarken, olayda daha ciddi bir yaralanmanın ya da can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olmuştu.

Ev tamamen enkaza döndü

Yangının ardından evin odalarındaki duvarların tamamen karardığı, sıvaların döküldüğü ve tavan ahşaplarının yanarak çökme noktasına geldiği görüldü. Pencerelerinin camları patlayan ve çerçeveleri eriyen evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangında evi küle dönen iki çocuk babası 40 yaşındaki M.Ö., ailesiyle birlikte ortada kaldıklarını belirterek, uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Mağdur aile, evlerinin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için hayırseverlerin ve yetkililerin kendilerine destek olmasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı