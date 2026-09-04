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Eskişehir'de Velilerin 'Kayıt Parası' Tepkisi: 'Ne Kadar Para, O Kadar Eğitim'

Eskişehir'de Velilerin 'Kayıt Parası' Tepkisi: 'Ne Kadar Para, O Kadar Eğitim'
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Eskişehir Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) üyeleri, okullarda "kayıt parası alındığı" gerekçesiyle Melahat Ünügür Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı ve okulun önüne "Ne Kadar Para, O Kadar Eğitim Anlayışını Kabul Etmiyoruz" pankartını astı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) üyeleri, okullarda "kayıt parası alındığı" gerekçesiyle Melahat Ünügür Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı ve okulun önüne "Ne Kadar Para, O Kadar Eğitim Anlayışını Kabul Etmiyoruz" pankartını astı.

THTM üyeleri adına açıklama yapan Öğretmen İnisyatifi Temsilcisi Pınar İnselöz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), kayıt ücreti alınmasının yasak olduğunu ifade etse de yapılan uygulamaları bilinçli bir biçimde görmezden geldiğini belirtti.

Okulları "nitelikli" ve "niteliksiz" olarak sınıflandıran bu anlayışın velilerin çocuklarına daha iyi bir eğitim sağlama arzusunu fırsata çevirdiğini ve onları "bağış" adı altında ödenen kayıt ücretlerine mahkum ettiğini söyleyen İnselöz, "Velilere sunulan 'okulun fiziksel şartlarının bu ücretlerle iyileştirileceği' vaadi, temel bir kamusal hak olan eğitimi piyasalaştırmaktadır. Bu tablo neticesinde devlet okullarında en temel insani ve güvenlik ihtiyaçları dahi ödenen para kadar erişilebilir hale gelmektedir" dedi.

"NE KADAR PARA, O KADAR TEMİZLİK"

"Ne kadar para, o kadar temizlik; ne kadar para, o kadar güvenlik" anlayışının kabul edilemez olduğuna vurgulayan İnselöz, şunları kaydetti:

"Özel okullaşmanın hızlanmasıyla başlayan süreç, kayıt parası uygulamasıyla devlet okullarını da etkisi altına almış ve şu anlayışı hakim hale getirmiştir: Ne kadar para, o kadar temizlik; ne kadar para, o kadar güvenlik; ne kadar para, o kadar eğitim.

Kamu-İş'in açıkladığı güncel verilere göre açlık sınırının 38 bin, yoksulluk sınırının ise 121 bin lirayı aştığı bu düzende, milyonlarca emekçi temel yaşam ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdadır. İktidar bir yandan halkı yoksulluğa mahkum ederken diğer yandan eğitimde cemaatlerle protokoller yaparak, karma eğitimi hedef alarak gericilikte vites yükseltmektedir. Eğitimin gericileştirilmesi ile tüccar zihniyetine terk edilmesi aynı madalyonun iki yüzüdür.

THTM Öğretmen İnisiyatifleri olarak açıkça söylüyoruz; kayıt parası talep etmek suçtur. İkamet adresi esas alınsın veya alınmasın, hiç kimseden hiçbir gerekçeyle kayıt ücreti adı altında para talep edilemez. Kayıt parası alan okulları açıklayacağımızı söylemiştik. Sözümüzün arkasındayız; bu okulları açıklıyoruz, açıklamaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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