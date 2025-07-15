Eskişehir'de vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri için camide buluştu

Eskişehir'de vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri için camide buluştu
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Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı.

Eskişehir'de 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Reşadiye Cami'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası gerçekleştirildi. Saat 12.30'da başlayan ve şehitler için duaların okunduğu programa birçok vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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