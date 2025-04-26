Eskişehir'de U Dönüşü Yapan Araçla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

U dönüşü yapan ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de U dönüşü yapan ticari araçla çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.20 sıralarında İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.İ. isimli şahsın idaresindeki 26 T 0017 plakalı ticari araç, U dönüşü yaparken E.A. isimli şahsın idaresindeki 26 AKC 416 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.