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Eskişehir'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
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Eskişehir-Ankara Karayolu'nda önündeki tıra arkadan çarpan demir yüklü tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Önündeki tıra çarpan demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de önündeki tıra arkadan çarpması sonucu kabinde sıkışan demir direk yüklü tırın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir- Ankara Karayolu Kanlıpınar mevkiinde bulunan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine ilerleyen O.D.idaresindeki 42 V 1248 plakalı tır, aynı yönde ve önünde seyreden N.T.yönetimindeki 42 Y 6668 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan 42 V 1248 plakalı tırın sürücüsü O.D. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.D. sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önündeki tıra arkadan çarpan 42 V 1248 plakalı tırın dorsesinde bulunan ve tonlarca ağırlığındaki demir direklerin öne yığıldığı ve kasaya zarar verdiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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