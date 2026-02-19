Haberler

Eskişehir için test uçuşu uyarısı

Güncelleme:
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yarın test uçuşu gerçekleştirileceğini duyurdu. Uçuşlar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Eskişehir Valiliği, yarın gün içerisinde test uçuşu yapılacağını açıkladı.

Valilik, açıklamayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Açıklamada, yarın 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuşun 10.00 ve 17.00 saatleri arasında olacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR

