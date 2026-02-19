Eskişehir için test uçuşu uyarısı
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yarın test uçuşu gerçekleştirileceğini duyurdu. Uçuşlar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında yapılacak.
Eskişehir Valiliği, yarın gün içerisinde test uçuşu yapılacağını açıkladı.
Valilik, açıklamayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı. Açıklamada, yarın 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuşun 10.00 ve 17.00 saatleri arasında olacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı