Suça sürüklenen çocuklar kütüphanede yeni hikayeler keşfetti
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, suça sürüklenen çocuklarla birlikte İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, kütüphane kültürünü tanıma fırsatı buldu.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda; suça sürüklenen çocuklar, uzman personel eşliğinde kütüphaneye götürüldü. Yeni hikayeler keşfeden çocuklar, kütüphane kültürünü tanıyarak kitapların iyileştirici gücünü birlikte deneyimledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel