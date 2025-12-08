Haberler

Suça sürüklenen çocuklar kütüphanede yeni hikayeler keşfetti

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, suça sürüklenen çocuklarla birlikte İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, kütüphane kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ve suça sürüklenen çocuklar, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda; suça sürüklenen çocuklar, uzman personel eşliğinde kütüphaneye götürüldü. Yeni hikayeler keşfeden çocuklar, kütüphane kültürünü tanıyarak kitapların iyileştirici gücünü birlikte deneyimledi. - ESKİŞEHİR

