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Eskişehir'de Sınav Nedeniyle Tramvay ve Otobüs Seferleri Değişiyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Final Sınavları sebebiyle tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Final Sınavları sebebiyle tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonu gerçekleştirilecek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Final Sınavları sebebiyle tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yapılacaktır. Bu kapsamda Estram, 20 Ocak Cumartesi günü tüm tramvay hatlarında hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimiz ise hafta sonu çalışma düzenine ek olarak 20 Ocak Cumartesi günü kırmızı 4 ve mavi 4 numaralı hatlarımız hafta içi sefer sıklığında hizmet verecektir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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