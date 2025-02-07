Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Eskişehir'de Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgesi Verildi

Eskişehir'de Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgesi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Hüseyin Aksoy, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında, 3 bin 200 vatandaşın sigarayı bırakmak için başvurduğunu ve yüzde 25 başarı oranı elde edildiğini açıkladı.

Vali Hüseyin Aksoy, geçen yıl 3 bin 200 civarında vatandaşın sigarayı bırakmak üzere bu polikliniklere müracaat ettiğini ve yüzde 25'i aşan bir oranda sigarayı bırakma başarısı yakalandığını söyledi.

Valilik himayesinde '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi verildi. Sigarayı bırakmak için koydukları iradeden dolayı kendilerini kutlamak istediğini ifade eden Vali Aksoy, yaptığı açıklamada; "Sağlıklı yaşam için sigaradan uzak durmak oldukça önemli bir karar ve bunu hayata geçiren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Sigaradan uzak durma konusunda şehir olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sigarayı bırakmak isteyenler için 9 ayrı polikliniğimiz Eskişehir'de faaliyetini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin 200 civarında vatandaşımız sigarayı bırakmak üzere bu polikliniklere müracaat etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 25'i aşan bir oranda sigarayı bırakma başarısı yakalandı. Bu noktada görev alan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kararlılığı ortaya koyup sigarayı bırakan bütün vatandaşlarımızı kutluyorum. İlk müracaatında bunu başaramayan ama sonrasında mutlaka irade göstererek sigarayı bırakma konusunda kararlı bir tutum sergileyeceğine inandığımız vatandaşlarımızı da yeniden bu kliniklere müracaat etmeye davet ediyorum. Sağlıklı yaşam için sigaradan uzak durmak oldukça önemlidir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve herkese sigarasız günler diliyorum." dedi.

Sigarayı bırakan vatandaşlara belgelerini takdim eden Vali Aksoy, merkezde bulunan poliklinikleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

900 kiloluk bombayla yeraltı karargahını böyle havaya uçurmuşlar
img

Yüksel Güran'ın ardından Enes Güran için de tahliye talebi
img

Ocak ayında yüzleri en çok güldüren yatırım aracı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.