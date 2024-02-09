Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Şemsiye Tamirciliği ve Bıçakçılık Yapan Usta 81 Yaşında

Güncelleme:

Eskişehir'de neredeyse yarım asırdır şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapan Erhan Erdoğan, seneler önce hayaller kurarak başladığı mesleğine 81 yaşına gelmesine rağmen ilk günkü hevesle devam ediyor.

Eskişehir'de neredeyse yarım asırdır şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapan Erhan Erdoğan, seneler önce hayaller kurarak başladığı mesleğine 81 yaşına gelmesine rağmen ilk günkü hevesle devam ediyor.

Eskişehir'de yaşayan Erhan Erdoğan, yaklaşık 40 yıldır Sıcaksular bölgesinde şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapıyor. Bir ustanın yaptığı işi herkesten önce kendisinin beğenmesi gerektiğini düşünen Erdoğan, müşterilerin getirdiği şemsiye ve bıçakları yeni gibi yapıyor. 30 yaşına kadar farklı meslek alanlarıyla uğraşan Erdoğan, tecrübesi ve kentteki sayılı şemsiye tamircilerinden birisi olması nedeniyle şehir dışından da bir sürü müşteriye hitap ediyor. Ömrü el verdiğince mesleğine devam etmeyi düşündüğünü ifade eden Erdoğan, dürüst ve ahlaklı iş yapılmasının önemine dikkat çekti.

"Burada bir dükkan bulabilmek için hayaller kurdum"

Uzun yıllardır şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapan Erhan Erdoğan, 30'lu yaşlarına kadar başka bir işle uğraştığını ve bir gün her şeyi geride bırakarak Sıcaksular bölgesinde dükkan açmaya karar verdiğini belirtti. 40 yıldır da aynı işletmede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, "Eskişehir'e geldiğimde Sıcaksular bölgesinde araştırma yaptım. Burada bir dükkan bulabilmek için hayaller kurdum. Allah'a çok şükür, o kurduğum hayallerin hepsini gerçekleştirmek nasip oldu. Bu dükkanda 40 yılı geçti, hala aynı yerimdeyim. Önce bıçak bilemesiyle başladım, ardından satışa başladım. Allah bize ömür verirse gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ben ayrıca şemsiye tamiri de yapıyorum. Elimizden bir şey kurtulmaz. Rüzgar şemsiyenin düşmanıdır, hemen kırılır. Tabii şemsiye sahipleri bir arıza durumu olduğunda hemen bana geliyor. Ben de onlara tamire verdikleri şemsiyelerini ne zaman alabileceklerini söylüyorum. O gün söküp, dağıtıyorum ve yeniden topluyorum" dedi.

"Şemsiye tamiri için şehir dışından bile gelenler oluyor"

Eskişehir'de kendisinden başka şemsiye ustası görmediğini dile getiren Erdoğan, "Kurban bayramlarında bıçak bileme işleri çok yoğun olur. Hem de bildiğiniz gibi değil. Millet sıraya, kuyruğa girer. Şemsiyeye ise şehir dışından bile gelenler oluyor. Mesela geçen gün Bozüyük'ten müşterim geldi. Yanında 4 tane şemsiyesi vardı. Onları da yaptık, gönderdik. Bazen bıçak biletmeye de şehir dışından gelenler oluyor. Özellikle iş yerleri kurban kesimleri olduğu zaman poşet poşet bıçak getiriyorlar. Bu işin sırrı, dürüstlük. Dürüst olman, yaptığın işi herkesten önce kendin beğenmen çok önemli. Eğer ki kendin beğenmezsen zaten olmaz. İyi ve kaliteli yaptığın işler uzun süre devam eder. Ayrıca bir şeyi sevmezsen yapamazsın. Her alanda sevdiğin işi yapacaksın" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Kurban Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar! ZTK kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Metin Akdülger kimdir? Trafikte adamı neden tartakladı? Survivor 2024 All Star bu akşam var mı? 9 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Gelinim Mutfakta 9 Şubat Canlı İzleme Linki! GELİNİM MUTFAKTA 1320. BÖLÜM FRAGMANI | Haftanın finalinde neler olacak? ATA AÖF'ün bütünleme sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ATA AÖF Sınav Takvimi 2024! 9 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Damla Ersubaşı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? Ömer Günel kimdir? Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Ömer Günel biyografisi! SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte 2024? UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler? Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title