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Eskişehir'de Şeker Mahallesi'nde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

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Eskişehir'de Şeker Camii Hocası Ahmet Dinç ve Şeker Mahalle Muhtarı Canan Arı tarafından muhtarlık parkında yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi. Programda çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve yemek ikramı yapıldı. Muhtar Canan Arı, çocuklara Kur'an ve vatan sevgisi aşılayan hocalara teşekkür etti. Hoca Ahmet Dinç ise Kur'an kurslarında çocuklara rehberlik eden hocalara teşekkür etti.

Eskişehir'de Şeker Camii Hocası Ahmet Dinç ve Şeker Mahalle Muhtarı Canan Arı tarafından muhtarlık parkında yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen Programda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenip yemek ikramında bulunuldu. Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, programda yapmış olduğu konuşmasında, "Çocuklarımızın minik kalplerini fethederek onlara Kur'an ve vatan sevgisi, haram ve helal kavramlarını öğreten, çocuklarımızın bir ömür hayatlarında rehber olacak bilgilerle donatan Şeker Camii hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık" dedi.

"Dinini, bayrağını, vatanını ve milletini seven bireyler yetiştiriyoruz"

Şeker Camii Hocası Ahmet Dinç ise, "Kur'an-ı Kerim bizim rehberimiz, yol göstericimizdir. Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları çocuklarımızın anlayacağı dilden öğreterek onları dinini, bayrağını, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Yarın bu camilere, bu Kur'an kurslarına, okunan ezanlara sahip çıkacak bu evlatlarımızdır. Ecdattan bu mukaddes toprakları emanet aldık. Bu emaneti gelecek nesillere emanet etmek hepimizin boynunun borcudur. Benimle birlikte Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza rehberlik eden bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Dinç Rehber

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