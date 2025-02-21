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Eskişehir'de Rauf Denktaş Anma Konseri Düzenlendi

Eskişehir'de Rauf Denktaş Anma Konseri Düzenlendi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi, piyanist Rüya Taner'in Rauf Raif Denktaş'a ithafen düzenlediği 'Asya'nın Tatlı Suları' konserine katılarak önemli bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, piyanist Rüya Taner'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a ithafen verdiği "Asya'nın Tatlı Suları" adlı anma konserine katıldı.

Piyanist Rüya Taner, konser boyunca gerçekleştirdiği performanslarla izleyicilere unutulmaz bir konser yaşattı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Aksoy, düzenlenen anma programı için Taner'e teşekkürlerini iletti. Rauf Denktaş'ın tarihteki önemli bir lider olduğuna dikkat çeken Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin olarak, "Böylesine anlamlı bir konserde bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olarak tarihe önemli izler bırakmış bir liderdir. Rüya Taner'in bu özel konseriyle onun anısını yaşatmak hepimiz için büyük bir gururdur" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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