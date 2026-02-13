Haberler

Eskişehir'de Ramazan ayı öncesi gıda denetimi

Güncelleme:
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kamu sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Ramazan ayı öncesinde denetimler gerçekleştiriyor.

Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar denetlendi. İl ve İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri kontrol edildi. Denetimlerde hijyen ve saklama şartları, son kullanma tarihleri ve izlenebilirlik kayıtları Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelendi. Mevzuata uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı.

"Tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için denetimler sürecek"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayında gıda arz ve talebinin artmasıyla birlikte tüketicilerin karşılaştıkları sorunları Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Ramazan ayı öncesinde ve süresince sofralara ulaşan tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için ekiplerimiz denetimlerine hassasiyetle devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

