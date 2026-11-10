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Eskişehir'de Özel Ümit Hastanelerinde Atatürk 88'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

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Eskişehir'de Özel Ümit Hastanelerinde Atatürk 88'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
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Eskişehir'de Özel Ümit Hastaneleri'nin Batıkent ve Vişnelik yerleşkelerinde, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Hastane çalışanları saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Özel Ümit Hastaneleri'nin Batıkent ve Vişnelik yerleşkelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Eskişehir'de Özel Ümit Hastaneleri'nin Batıkent ve Vişnelik yerleşkelerinde gerçekleştirilen 10 Kasım anma törenlerinde, hastane çalışanları saat 09.05'te bina önlerinde bir araya geldi. Yağmur altında düzenlenen törenlerde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

"Atatürk bizlere aydınlık bir gelecek bıraktı"

Anma programında konuşan Özel Ümit Batıkent Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, Atatürk'ün aklı, bilimi ve çağdaşlığı rehber edinerek Türkiye'ye aydınlık bir gelecek bırakan eşsiz bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Dr. Züberi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, aklı, bilimi ve çağdaşlığı rehber edinerek bizlere aydınlık bir gelecek bırakan eşsiz bir devlet adamıdır. Bizlere düşen en önemli görev, onun gösterdiği yolda ilerlemek, emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve ülkemize her alanda katkı sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun."

"10 Kasım, Atatürk'ü anlama ve anlatma günüdür"

Özel Ümit Hastanesi Vişnelik yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Cüneyt Kemal Aksay, 10 Kasım'ın yalnızca bir yas günü olmadığını vurguladı. Aksay, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun hedef koyduğu değerleri anlama ve anlatma zamanıdır. Atatürk'ün bu ülke ve millet için yaptıklarını gelecek nesillere aktarmak bizim vatan ve namus borcumuzdur" dedi.

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı devam ederken bile Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye başladığını belirten Aksay, "1920'de Büyük Millet Meclisi ve Anadolu Ajansı kuruldu. 1921'de ilk anayasa kabul edildi, Maarif Kongresi toplandı. Tüm bunlar savaş devam ederken gerçekleştirildi. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü, kendisine ve milletine olan inancını bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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