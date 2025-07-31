Eskişehir'de Özel Ders İlanına 'Wanted' Yazısı Damga Vurdu

Eskişehir'de kent merkezindeki bir duvara fotoğraflı özel ders ilanı asıldı. İlanın üzerine kalemle yazılan, Türkçe'de 'aranan' anlamına gelen ve İngilizce bir kelime olan 'wanted' ifadesi görenleri gülümsetti.

Eskişehir İsmet İnönü-1 Bulvarı'nın girişindeki bankanın duvarına özel ders ilanı asıldı. "Matematik için özel ders verilir" ifadesinin yer aldığı ilanın üzerindeki siyah-beyaz fotoğraf bölgeden geçen bazı vatandaşların dikkatini çekti. Kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından ilanın üzerine, Türkçe'de 'aranan' anlamına gelen ve İngilizce bir kelime olan 'wanted' ifadesi yazıldı. Şaka maksadıyla yazıldığı değerlendirilen komik ibare görenleri güldürürken, o ilan çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR