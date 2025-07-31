Eskişehir'de Özel Ders İlanına 'Wanted' Yazısı Damga Vurdu

Eskişehir'de Özel Ders İlanına 'Wanted' Yazısı Damga Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir duvara asılan özel ders ilanının üzerine yazılan 'wanted' ifadesi dikkat çekti ve gülümsemelere neden oldu.

Eskişehir'de kent merkezindeki bir duvara fotoğraflı özel ders ilanı asıldı. İlanın üzerine kalemle yazılan, Türkçe'de 'aranan' anlamına gelen ve İngilizce bir kelime olan 'wanted' ifadesi görenleri gülümsetti.

Eskişehir İsmet İnönü-1 Bulvarı'nın girişindeki bankanın duvarına özel ders ilanı asıldı. "Matematik için özel ders verilir" ifadesinin yer aldığı ilanın üzerindeki siyah-beyaz fotoğraf bölgeden geçen bazı vatandaşların dikkatini çekti. Kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından ilanın üzerine, Türkçe'de 'aranan' anlamına gelen ve İngilizce bir kelime olan 'wanted' ifadesi yazıldı. Şaka maksadıyla yazıldığı değerlendirilen komik ibare görenleri güldürürken, o ilan çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Yürüyüş yaparken eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu

Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.