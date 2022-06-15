Eskişehir'de Oya Müzesine Japonlardan Büyük İlgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi "İmren Erşen Oya Müzesi" yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Japon misafirler merak ettikleri müzeyi görmek için Eskişehir'e geldi. Müzeyi gezen ve çok beğendiklerini söyleyen Japon turistler, "Burada çok güzel örnekler var. Bu büyük bir kültür mirası" dediler.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in "Şehir Turizmi" hedefiyle hayata geçirdiği projeler yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Eskişehir'in müzeler şehri olarak da anılmasını sağlayan tematik müzelerden İmren Erşen Oya Müzesi, geçen günlerde Yeşilçam'ın yaşayan efsaneleri, usta sanatçılar Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın katıldığı törenle hizmete açılmıştı. Türk sinemasının unutulmaz filmi 'Selvi Boylum Al Yazmalım'a atıf yapılan ve filmin efsaneleşen müziği ile misafirlerine kapılarını açan müze ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

8 BİN PARÇALIK MÜZE

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'nin yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen'in 60 yıl boyunca Anadolu'nda köy köy gezerek oluşturduğu 8 bin parçalık müzeyi görmek için Japonya'dan gelen bir gurup turist Eskişehir'e ulaştı. Japon misafirler Naoko Watanebe, Toshiko Tokoro, Kazuyo Hirayama ve İkumi Saito 15 yıldır hobi olarak oya üzerine çalışmalar düzenlediklerini ve Türkiye'deki oya örneklerini inceleyerek Japonya'da uygulama yaptıklarını ifade ettiler.

"BURADA BÜYÜK BİR KÜLTÜR MİRASI VAR"

Oya Müzesi'ndeki eserleri çok beğendiklerini belirten japon misafirlere müzeye adını veren sanatçı İmren Erşen eşlik etti. Japon misafirler oya ve diğer eserlerin çok özgün olduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Müzenin oluşturulmasında emeği geçenleri kutlarız. Müzede çok güzel örnekler gördük. Burada büyük bir kültür mirası var ve bu miras bir dünya mirası" dedi.

İmren Erşen müzenin kuruluşunu ve eserleri anlatırken, japon misafirler de Japonya'da uygulamak üzere oyalardan örnekler aldılar. Müzede bol bol fotoğraf çektiren japon misafirler daha sonra Eskişehir turuna çıktılar.

ANKA / Yerel