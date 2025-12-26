Eskişehir'de organik tarıma tam not

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, il genelinde 2025 yılı içerisinde farklı üreticilerden alınan 8 ayrı organik ürüne ait numunelerde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü idare amirleri ile Organik Tarım Birimi teknik personeli, Sarıcakaya İlçesi'ne bağlı İğdir Mahallesi'nde sertifikalı organik sebze ve meyve üretimi yapan Hülya ve Hüseyin Turan'a ait işletmeyi ziyaret etti. Ziyarette, ürünlerin gelişim durumu, yetiştirme teknikleri ve organik tarım mevzuatına uygunluk hususları ele alındı. Üreticilerle birebir görüşmeler yapılarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir'den Ankara'ya gönderilen numuneler temiz çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organik ürünlerin güvenilirliğini artırmak amacıyla yürütülen numune alma programı çerçevesinde, işletmede yetiştirilen ıspanaktan numune alınarak Ankara Merkez Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Program dahilinde il genelinde 2025 yılı içerisinde farklı üreticilerden alınan 8 ayrı organik ürüne ait numunelerde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı belirtildi. Hem tüketici güveni hem de üreticilerin emeğinin karşılık bulması açısından büyük önem taşıyan bu sonucun Eskişehir'de organik tarımın doğru uygulamalarla ve titizlikle sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, organik tarımın yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla saha denetimleri ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edileceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR