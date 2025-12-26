Haberler

Eskişehir'de organik tarıma tam not

Eskişehir'de organik tarıma tam not
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde farklı üreticilerden alınan 8 organik ürün numunesinde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığını açıkladı. Organik tarımın sürdürülebilirliği ve güvenilir gıda erişimi için saha denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, il genelinde 2025 yılı içerisinde farklı üreticilerden alınan 8 ayrı organik ürüne ait numunelerde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü idare amirleri ile Organik Tarım Birimi teknik personeli, Sarıcakaya İlçesi'ne bağlı İğdir Mahallesi'nde sertifikalı organik sebze ve meyve üretimi yapan Hülya ve Hüseyin Turan'a ait işletmeyi ziyaret etti. Ziyarette, ürünlerin gelişim durumu, yetiştirme teknikleri ve organik tarım mevzuatına uygunluk hususları ele alındı. Üreticilerle birebir görüşmeler yapılarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir'den Ankara'ya gönderilen numuneler temiz çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organik ürünlerin güvenilirliğini artırmak amacıyla yürütülen numune alma programı çerçevesinde, işletmede yetiştirilen ıspanaktan numune alınarak Ankara Merkez Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Program dahilinde il genelinde 2025 yılı içerisinde farklı üreticilerden alınan 8 ayrı organik ürüne ait numunelerde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı belirtildi. Hem tüketici güveni hem de üreticilerin emeğinin karşılık bulması açısından büyük önem taşıyan bu sonucun Eskişehir'de organik tarımın doğru uygulamalarla ve titizlikle sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, organik tarımın yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla saha denetimleri ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edileceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyanet'ten yılbaşı hutbesi: Sokaklar süslenmesin, piyango oynanmasın

Diyanet'ten yılbaşı hutbesi! İki uyarısı dikkat çekti
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Diyanet'ten yılbaşı hutbesi: Sokaklar süslenmesin, piyango oynanmasın

Diyanet'ten yılbaşı hutbesi! İki uyarısı dikkat çekti
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu