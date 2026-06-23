Ankara'da Eylemlerini Sürdüren Öğretmenlere Eskişehir'den Destek Mesajı: "Binlerce İnsanın Kalbi Bu Direnişle Atıyor"

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'deki eğitimciler, taban maaş talebi, özlük hakları ve mülakata karşı Ankara'da nöbet eylemlerini sürdüren öğretmenlere destek amacıyla oturma eylemi düzenledi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi ve mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da hakları için başlattıkları nöbet eylemi sürüyor. Eskişehir'deki eğitim sendikaları düzenledikleri oturma eylemiyle Ankara'daki meslektaşlarına desteklerini bildirdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi Beyzanur Baş, oturma eyleminde yaptığı açıklamada, Ankara'da haklarını arayan öğretmenlere yönelik polisin müdahalesine tepki göstererek, "Bu ülkenin öğretmenleri olarak bizler ve yanımızda bize destek olmak için gelen annelerimiz ile çocuklarımız, kalkanlarla itildi ve yerlerde sürüklendi. Ankara'da sendika binamız önünde süren açlık grevi nöbetimize demokratik kitle örgütleri ve gençlik örgütleri gelerek dayanışma gösterdi. Arkadaşlarımız darp edildi, hastane çıkışında ise gözaltına alındı. Öğretmenlerin en meşru hak arayışına karşı Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yetkisiyle insanlık dışı bir müdahale gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERE DAYATILAN GELECEKSİZLİK KARŞISINDA TOPLUM KAYGI DUYUYOR"

"Ankara'da arkadaşlarımız sendika binası önünde direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor" diyen Baş, "Öğretmenlerin kararlı mücadelesini destekleyen binlerce insanın kalbi bu direnişle atıyor. Yanımızda olan dostlarımız, öğrencilerimiz, siyasi partiler, milletvekilleri ve demokratik kitle örgütleri bulundukları her yerden ve ziyaretleriyle direnişimizi destekliyor. Çünkü öğretmenlere dayatılan geleceksizlik karşısında toplum kaygı duyuyor. Çünkü özelleştirmelerle ve patronların karına odaklı geliştirilen eğitim politikaları; öğretmeni, öğrenciyi, veliyi, yani toplumun tamamını mağdur ediyor" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA