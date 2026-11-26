Eskişehir'de öğretmen adaylarına Öğretmenler Günü programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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GSB Eskişehir Yurtları bünyesindeki Yunus Emre Yurdu'nda kalan öğretmen adayı öğrenciler için Öğretmenler Günü programı düzenlendi. Yurt yönetimi ve öğrencilerin katıldığı programda adaylara başarı dilekleri iletildi, hatıra fotoğrafları çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları bünyesinde hizmet veren Yunus Emre Yurdu'nda kalan öğretmen adayı öğrencilere yönelik Öğretmenler Günü programı düzenlendi.
Yurt yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gelecekte öğretmenlik mesleğini icra edecek gençlerin Öğretmenler Günü kutlandı. Bir araya gelen öğrencilere meslek hayatlarında başarı dileklerinin iletildiği programda, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı