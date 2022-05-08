Eskişehir'de Öğrenciler Protez Bacak Tasarladı

ESKİŞEHİR (ANKA) -

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'nde, üstün yetenekli öğrencilere yönelik geliştirilen atölye uygulamaları devam ediyor. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan Bilim Deney Merkezi'nde bilim iletişimcisi olarak görev yapan Vildan Bayar'ın doktora tez çalışması kapsamında üstün yetenekli öğrencilere yönelik geliştirdiği "Engel iSTEMiyorum" atölyesi 14 gönüllü öğrenci ile tamamlandı.

Üstün yetenekli öğrenciler atölyede makine mühendisi rolünde oyuncak üç bacaklı engelli bir köpeğin günlük yaşamını kolaylaştırmak için kodlama programında tasarladıkları protez bacağı, 3D yazıcıda basarak köpeğe taktılar. Vildan Bayar, atölyeyi destek ve hareket sistemi tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelerin öğretimi amacı ile geliştirdiğini, aynı zamanda da öğrencilere yardımseverlik, hayvan sevgisi gibi değerleri de kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

"ENGELLİ BİR HAYVANA YARDIM ETMEKTEN MUTLULUK DUYDUK"

Atölyeye protez, ortez uzmanı Lokman Can da çevrimiçi bağlantı ile katılarak öğrencileri bilgilendirdi. Ayrıca biyonik el ile yaşamını sürdüren Lokman Can'ın 21 yaşındaki hastası Murathan Güney atölyede öğrencilerle bir araya gelerek biyonik el ile günlük yaşam üzerine söyleşi yapıldı. Öğrenciler, 3D yazıcının sağlık probleminin çözümünde kullanıldığını ilk defa deneyimlediklerini, engelli bir hayvana yardım edebilecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Atölye sonunda öğrenciler, "Gelecek Eskişehir'den Geçecek" sloganı ile hizmet veren Bilim Deney Merkezi'ni Eskişehir'e kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.