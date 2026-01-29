Haberler

Kaymakam Ulu, muhtarlar ve vatandaşlar ile buluştu

Güncelleme:
Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu başkanlığında düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelerek mahalle sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu başkanlığında 'Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantı, Odunpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kamu kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı toplantıda ilk olarak muhtarlara yönelik bilgilendirmede bulunuldu. Daha sonrasında, mahalle sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Ayrıca, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara sunum yapıldı. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
