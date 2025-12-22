Sivrihisarlı mahalle muhtarları bir araya geldi

Eskişehir'de Sivrihisarlı mahalle muhtarları, Sivrihisarlılar Derneği'nde (ES SİVDER) buluşma gerçekleştirdi.

Muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunlar ve yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sorunlarını ilgili kurumlara taşıdıklarını belirten muhtarlar, kentsel dönüşüm gibi güzel gelişmeler ve kat artırımı olduğu bilgisini paylaştı. ES SİVER Başkanı İsmail Arslan, "Merkez mahallerimiz halkında muhtarlarımızdan detaylı bilgiler edindik ve sorunlarını dinledik. Her vesile ile muhtarlarımızın yanındayız. Ziyaretleri bizleri mutlu etti. Muhtarlar, derneğimize üye oldular" dedi.

Buluşmaya; Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Akın Günyüzü, 75. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Koyuncu, Alanönü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özat, Cunudiye Mahallesi Muhtarı Meral Karayel, Sümer Mahallesi Muhtarı Yeşim Yüksel, Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman ve Erenköy Mahallesi Muhtarı Sıdıka Karabulut katıldı. - ESKİŞEHİR