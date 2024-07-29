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Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği'nden Muharrem Ayı Aşure Günü Etkinliği

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Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği, Muharrem ayı dolayısıyla 'aşure günü' etkinliği düzenledi. Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, etkinlikte yaptığı konuşmada peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Etkinliğe katılan davetlilere aşure ikram edildi.

Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 'aşure günü' etkinliği düzenlendi.

Derneğin yeni yerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, "İnsanlık tarihinde peygamberlerin hayatlarında vuku bulan yaşanan olaylar: Hz Ademin tövbesinin kabulü, Hz İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtuluşu, Hz. İsa'nın doğumu semaya yükselmesi, Hz. Nuh un tufandan kurtulması ve buna benzer olaylar bugüne tekabül etmektedir" dedi.

Hızlan, "Canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Yattıkları yer nur, makamları cennet olsun. Öyle güçlü öyle sargın killetiz ki; günler, aylar, yıllar asırlar geçse de örf, adet, anane, gelenek ve göreneklerimize bağlıyız. Asla unutmadan yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi bozmasın. Birlik, beraberlik, dostluk, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma çerçevesinde nice etkinlik ve faaliyetlerde buluşmamızı rabbimden niyaz ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun Allaha emanet olun" dedi.

Etkinliğe, çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Etkinliğe katılan katılımcılara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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