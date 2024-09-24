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Eskişehir'de Mavi Kapaklarla Engellilere Umut Olunuyor

Eskişehir'de Mavi Kapaklarla Engellilere Umut Olunuyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toplanan mavi kapaklar, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin eden Halit Aydoğan ve torununa teslim edildi. Proje ile ihtiyaç sahibi bireylere umut ışığı olmaya devam ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toplanan tüm mavi kapaklar, uzun yıllardır engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması konusunda yardımcı olan Halit Aydoğan ve torununa teslim edildi.

Eskişehir'de yaklaşık 16 yıldır mavi kapak toplayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alan Halit Aydoğan ve torunu, umut ışığı olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Seyitgazililer Kültür ve Turizm Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi ile ilçede toplanan tüm mavi kapaklar Aydoğan ve torununa teslim edildi. Dede ile torunu tarafından geri dönüşüme gönderilen mavi kapaklar karşılığında alınacak tekerlekli sandalyeler yine birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırılacak. Seyitgazililer Derneği ise Aydoğan ve torununa mavi kapak tedariği sağlamaya devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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