Eskişehir'de Lokantada Boğulma Tehlikesi: Arkadaşının Müdahalesi Hayat Kurtardı

Eskişehir'de lokantada yemek yerken boğazına büyük bir ekmek parçası kaçan adam, arkadaşının

hemlich manevrası uygulaması sayesinde hayata tutundu.

Olay, bugün saat 12.15 sıralarında Konuk Sokak üzerindeki bir işletmesinin içerisinde meydana geldi. Lokantaya giden adamın yemek yediği esnada boğazına büyük bir ekmek parçası kaçtı. Nefes alamayan adamın çırpınmaya başlamasıyla lokantada bütün panik yaşandı. Adama, kendiyle birlikte yemeğe gelen arkadaşı hemlich manevrası uyguladı. Yapılan bilinçli müdahale ile hayata tutunan adam boğulmaktan son anda kurtuldu. - ESKİŞEHİR