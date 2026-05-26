Kurban Bayramı arefesinde mezarlık ziyaretleri

Eskişehir'de Kurban Bayramı arefesinde merhum yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar mezarlıkta yoğunluk oluşturdu.

İslam dünyası için en mübarek günlerden olan Kurban Bayramı yarın başlayacak. Birçok kişi kent merkezinde bayram için son gün hazırlıklarını sürdürürken, yakınları vefat eden vatandaşlar arefe gününde Asri Mezarlığına gitti. Mezarlıkta yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, içerideki araç trafiğini arttırdı. Kabir başında duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, sevdiklerinin ruhları için dualar etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı