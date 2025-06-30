Eskişehir'de Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Eskişehir'de Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü Düzenlendi
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Eskişehir'de 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, koruyucu ailelik hizmetinin önemine vurgu yaptı ve ilde 104 koruyucu aile yanında 119 çocuğun bakımının sağlandığını belirtti.

Eskişehir'de koruyucu ailelik hizmetine yönelik farkındalığı artırmak ve bu anlamlı hizmet modelini yaygınlaştırmak amacıyla 'Koruyucu Aile Günü' olarak ilan edilen 30 Haziran'da yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görevli personeller, düzenlenen 'Farkındalık Yürüyüşü' ile bir araya geldi. Köprübaşı mevkiinden başlayan yürüyüş, Hamamyolu Caddesi'nde son buldu. Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, koruyucu aile hizmet modelinin, herhangi bir nedenle öz ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

"İlimizde 104 koruyucu ailemizin yanında 119 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır"

Eskişehir'deki koruyucu ailelik hizmetinin 1999 yılında başladığını ve her geçen gün büyüdüğünü belirten Bayrak, "Bakanlığımızın en temel hizmet modellerinden biri olan koruyucu ailelik sayesinde, çocuklarımızın sağlıklı bir aile ortamında geleceğe hazırlanmalarını sağlıyoruz. Bugün itibarıyla ilimizde 104 koruyucu ailemizin yanında 119 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Ayrıca özel ihtiyacı olan 28 evladımız da bu hizmet modelinden yararlanmaktadır. Bu tablo, Eskişehir halkının duyarlılığını ve şefkatini göstermektedir" dedi.

"Daha çok çocuğumuzun aile sıcaklığını yaşamasını sağlayabiliriz"

İl Müdürü Bayrak, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş günü olan 30 Haziran'ın 'Koruyucu Aile Günü' olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Sizlerin katkı ve katılımları ile daha çok çocuğumuzun aile sıcaklığını yaşamasını sağlayabiliriz. Gösterdiğiniz ilgi ve destek için hepinize teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Program, yapılan konuşmaların ardından katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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