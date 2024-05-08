Eskişehir'de Kirayı Düzensiz Ödedikleri İddiasıyla Evden Atılan Aile Sokakta Kaldı

Eskişehir'de, bin 500 liralık kirayı düzensiz ödedikleri iddiasıyla evden atılan Karademir çifti 7 çocuğuyla sokakta kaldı. Aile için Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Saydam Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Cafer ve Halime Karademir çifti, iddiaya göre bin 500 liralık kirayı düzensiz ödemelerinden ötürü ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. İddiaya göre Ramazan Bayramı'ndan bu yana ev sahibi tarafından uyarılan aile dün itibariyle evden çıkarıldı. Kirada kaldığı evinin karşısındaki parka eşyalarını yığan aile gece geç saatlerine kadar eşyalarının başında bekledi. Çocuklarını komşularına gönderen Halime Karademir, mağdur oldu. Gece geç saatlere kadar soğuğa rağmen parkta, eşyalarının başında bekleyen aile için, ihbar üzerine Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekiplerince bulundukları yerden alınan aile gece kalabilecekleri bir yere yerleştirilirken konuyla ilgili çalışma yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan inşaat işçisi baba Cafer Karademir, eşyalarının başında sabaha kadar nöbet tuttu.

"İyice sinirlendi. Komşular araya girdi, durmadı sinirden attı"

Bin 500 liralık kirayı düzensiz ödedikleri için ev sahibi tarafından çıkarıldıklarını ifade eden 45 yaşındaki Halime Karademir, başından geçenleri anlattı. Eşyalarıyla sokakta kaldıklarını belirten Halime Karademir, "Bu eve taşındığımız 3 sene oldu. Maddi durumdan dolayı bazı zamanlar ev sahibine kirayı biraz geciktirdiğimiz için adam bizi çıkarttı. Çocuğumun bu sene bacağı kırıldığı için kirayı geciktirdik. Adam ondan dolayı çıkarttı. Bizi, Ramazan Bayramı'ndan beri uyardı. Ben ev bulamıyorum, neyle bulacağım? Hem imkan yok. Bu sene çocuk da böyle olduğundan dolayı çalışamadı. Elde para da yok, hayat şartları zor. Kiralar kaça çıkmış nasıl ödeyeceğim? Eşyaların başından bir yere çıkamıyorum. Komşuların yardımıyla eşyaları çıkarttık. Ben de istemiyorum. En kötü kırık dökük de olsa başında eşyaların durayım diyorum. Ne yapacağım, hayat şartları böyle. Bir de su arızası vardı, ondan dolayı 10 bin lira masraf oldu. Adam iyice sinirlendi. Komşular araya girdi, durmadı sinirden attı. Adam, 'Çıkın yeter' dedi. Başımı sokacak iyi kötü bir evim damım olsa da imkanım yok. Nasıl ödeyeceğim şaştım kaldım. 7 çocuğum var. Elinde imkanı olanlar bana bir yardım etsinler. Sizin aracılığınızla şimdiden herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir hayırsever yardımcı, destek olur. Durumu görüyorsunuz, ortada kaldık" dedi. - ESKİŞEHİR