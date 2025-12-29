Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalar sürüyor

Haberler

Güncelleme:
Eskişehir'de 2025 Yılı 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması üzerine projeler değerlendirildi.

Eskişehir'de 2025 Yılı 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaların detaylı şekilde ele alındığı toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, yeni döneme dair projeler ve stratejiler hakkında konuşuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
