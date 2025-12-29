Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalar sürüyor

Eskişehir'de 2025 Yılı 4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaların detaylı şekilde ele alındığı toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, yeni döneme dair projeler ve stratejiler hakkında konuşuldu. - ESKİŞEHİR