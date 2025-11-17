Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
Eskişehir'de kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan kamu personeline yönelik seminerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirmede bulunuldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel