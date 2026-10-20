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Eskişehir'de kadına şiddetle mücadele toplantısında ŞÖNİM verileri paylaşıldı

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Eskişehir'de kadına şiddetle mücadele toplantısında ŞÖNİM verileri paylaşıldı
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Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda ŞÖNİM 2025 ve 2026'nın ilk dokuz ayına ilişkin verileri paylaştı, Cumhuriyet Başsavcılığı da yürütülen çalışmaları anlattı.

2026 Yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Eskişehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 2025 ve 2026 yıllarının ilk dokuz ayına ilişkin istatistiki veriler paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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