Haberler

İron-Man kaskı ile dolaşan motosikletli dikkat çekiyor

İron-Man kaskı ile dolaşan motosikletli dikkat çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de motosiklet sürücüsü Bahadır Dülger, dünyaca ünlü İron-Man kaskıyla dolaşarak ilginç görüntüler oluşturuyor. Kaskın tasarımını kendisi yapan Dülger, sosyal medyada vlog içerikleri paylaşarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Eskişehir'de dünyaca ünlü çizgi roman karakteri İron-Man'in (Demir Adam) kaskı ile dolaşan motosiklet sürücüsü Bahadır Dülger, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Bahadır Dülger, internette dolaşırken dikkatini çeken İron-Man kaskını yakın bir tarihte satın aldı. Siparişini verdiği kargo geldikten sonra Dülger, ürünün içini normal bir motosiklet kaskı gibi döşeyerek kullanmaya başladı. İron-Man kaskı ile kentin farklı noktalarında motosiklet süren ve sosyal medyada vlog içerikleri üreten Dülger, ortaya çıkan ilginç görüntünün vatandaşların dikkatini çektiğini belirtti.

"Konsept amacıyla yaptım, güzel oldu"

Kaskın içini kendi imkanları ile tasarladığını anlatan Bahadır Dülger, "İron-Man kaskım dışarıdan bayağı bir değişik duruyor. Eskişehir'de benim gibi başka yok diye biliyorum. Şu anda tek İron-Man benim galiba. Kaskı internetten aldım. Estetik görüntüsü insanların dikkatini çekiyor, eğlenceli oluyor ama bazen kullanırken zorluyor. Bu yüzden motosiklet kullanırken kaskın önünü açıyorum. Kaskı aldıktan sonra bu konsept ile vlog videoları çekmeye başladım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı! TÜRK-İŞ masada yok

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 501 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
title