İron-Man kaskı ile dolaşan motosikletli dikkat çekiyor

Eskişehir'de dünyaca ünlü çizgi roman karakteri İron-Man'in (Demir Adam) kaskı ile dolaşan motosiklet sürücüsü Bahadır Dülger, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Bahadır Dülger, internette dolaşırken dikkatini çeken İron-Man kaskını yakın bir tarihte satın aldı. Siparişini verdiği kargo geldikten sonra Dülger, ürünün içini normal bir motosiklet kaskı gibi döşeyerek kullanmaya başladı. İron-Man kaskı ile kentin farklı noktalarında motosiklet süren ve sosyal medyada vlog içerikleri üreten Dülger, ortaya çıkan ilginç görüntünün vatandaşların dikkatini çektiğini belirtti.

"Konsept amacıyla yaptım, güzel oldu"

Kaskın içini kendi imkanları ile tasarladığını anlatan Bahadır Dülger, "İron-Man kaskım dışarıdan bayağı bir değişik duruyor. Eskişehir'de benim gibi başka yok diye biliyorum. Şu anda tek İron-Man benim galiba. Kaskı internetten aldım. Estetik görüntüsü insanların dikkatini çekiyor, eğlenceli oluyor ama bazen kullanırken zorluyor. Bu yüzden motosiklet kullanırken kaskın önünü açıyorum. Kaskı aldıktan sonra bu konsept ile vlog videoları çekmeye başladım" dedi. - ESKİŞEHİR