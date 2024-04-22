Eskişehir'de İlkokul Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Eğitimi Verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ilçesi Osmangazi İlkokulunda 4'üncü sınıf öğrencilerine 'Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanlarına Yaklaşım' konulu eğitim düzenlendi.

Söz konusu eğitim Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Burcu Çetiner tarafından verildi. Toplam 120 ilkokul öğrencisi ve öğretmelerinin katıldığı eğitimde hayvan sevgisi, hayvan davranışları, hayvanların beslenmesi, hayvanların hayatımızdaki yeri, sokak hayvanlarına yaklaşım ve hayvan sahiplenme konuları hakkında bilgiler verilerek soru cevap etkinliği şeklinde tamamlandı. Yetkililer, bu eğitimlerin Eskişehir'deki okullarda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR