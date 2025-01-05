Eskişehir'de İlginç Seyyar Araç Dikkat Çekiyor

Eskişehir'de üzerine, "mutluluğu bulan konum atsın" ve "herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız" yazılan seyyar el arabası ilgi odağı oldu.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Sökmener Sokak'ta bulunan seyyar bir araç dikkat çekti. Aracın üzerindeki, "mutluluğu bulan konum atsın" ve "herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız" yazılı yazılar çevredekilerin gözüne çarptı. Aracın üstünde taşıdığı ilginç mesajlar, görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. - ESKİŞEHİR