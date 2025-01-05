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Eskişehir'de İlginç Seyyar Araç Dikkat Çekiyor

Eskişehir'de İlginç Seyyar Araç Dikkat Çekiyor
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde üzerinde 'mutluluğu bulan konum atsın' ve 'herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız' yazılı seyyar el arabası, ilginç mesajlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Eskişehir'de üzerine, "mutluluğu bulan konum atsın" ve "herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız" yazılan seyyar el arabası ilgi odağı oldu.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Sökmener Sokak'ta bulunan seyyar bir araç dikkat çekti. Aracın üzerindeki, "mutluluğu bulan konum atsın" ve "herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız" yazılı yazılar çevredekilerin gözüne çarptı. Aracın üstünde taşıdığı ilginç mesajlar, görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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