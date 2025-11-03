Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Toplantı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular toplantıda değerlendirildi. Ayrıca, ilgili kurum yöneticileri kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı. - ESKİŞEHİR