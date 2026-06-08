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Eskişehir'de çocuklardan örnek davranış

Eskişehir'de çocuklardan örnek davranış
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Eskişehir'de 14 ve 13 yaşındaki iki arkadaş, sokakta buldukları cüzdanı hiçbir şeye dokunmadan mahalle muhtarına teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Muhtar Sibel Akıl, çocukların bu dürüstlüğünün herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Eskişehir'de iki çocuk, sokakta yürürken yerde cüzdanı mahalle muhtarına teslim ederek herkese örnek oldu.

Emek Mahallesi Güzelköy Sokak üzerinde yürüyen 14 yaşındaki Fatih Durmaz ve 13 yaşındaki Fevzi Erkan, yerde sahipsiz bir cüzdan buldu. İçerisinde kimlik kartları ve para bulunan cüzdanı alan iki arkadaş, vakit kaybetmeden Emek Mahallesi Muhtarlığına gitti. Dürüst gençler, cüzdanı hiçbir şeye dokunmadan Mahalle Muhtarı Sibel Akıl'a eksiksiz şekilde teslim etti.

"Pırıl pırıl gençlerimiz herkese örnek olacaktır"

Çocukların bu örnek davranışından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, dürüst gençlere teşekkür etti. Bazı yetişkinlerin bile benzer durumlarda hata yapabildiğini dile getiren Muhtar Akıl, "Bazen bazı büyükler hata yapabiliyor. Kimi vatandaşlar o kartlarla market market alışveriş yapıyor, ama bu çocuklar hiç kötü bir şey yapmadan cüzdanı getirdiler. Bu pırıl pırıl gençlerimizin cüzdanı bize tertemiz teslim etmeleri gerçekten herkese örnek olacak bir davranıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sahibini bularak cüzdanı teslim ettik. O da bu takdir toplayan davranış için çocukları kutladı" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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