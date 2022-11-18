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Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yerken görüntülendi, yardım etmek isteyenleri tek cümlelik yanıtla reddetti

Yerel Haberler

Eskişehir'de iddiaya göre, sokak hayvanlarının mamalarını yiyen şahsın görüntüsü yürekleri sızlattı. Gelen yardım tekliflerini reddeden vatandaş, uzatılan mikrofonlara "Bizi bir yere bulaştırırsan öldürecekler, bizi bulaştırma" diyerek bulunduğu alandan uzaklaştı.

Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi'nde boş bir arazide sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar sıra dışı bir olayla karşılaştı. İddiaya göre köpekler için koydukları mama ve suların bir vatandaş tarafından yendiğini gören hayvan severler şok oldu. Bir şahıs tarafından mamaların yendiğini gören besleme yapan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, mamaları yediği iddia edilen vatandaşla iletişim kurmaya çalıştı.

Yürek sızlatan görüntü! Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

45 yaşında olduğu anlaşılan C.Ö. isimli vatandaşın, sabıkası ya da aranması olup olmadığını kontrol eden ekipler, şahıs hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Herhangi bir suç kaydı olmadığı anlaşılan şahsa ekip tarafından valilik tarafından sunulan sosyal imkanlardan yaralanması tavsiye edildi.

Yürek sızlatan görüntü! Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

Tavsiyeleri reddeden vatandaş kendisine uzatılan mikrofona ise, "Bizi bir yere bulaştırırsan öldürecekler, bizi bulaştırma" dedi. İkna çabalarının ardından C.Ö., bahse konu noktandan yürüyerek uzaklaştı.

Yürek sızlatan görüntü! Sokak hayvanlarına verilen yemeklerden yedi, yardım teklifini kabul etmedi

C.Ö.'yü görüp, durumu polise bildiren Ayşe Dizdar Kaya isimli vatandaş, sık sık bu noktada sokak hayvanlarına bakmak için geldiğini ve şahsı gördüğünü belirtti. C.Ö.'nün, köpek mamalarını yiyip, sularını içtiğini gördüğünü iddia eden Kaya, "Bu abiyi biz burada 10 gündür görüyoruz. Başta anlamadık neden burada olduğunu, daha sonra gözlemediğimiz kadarıyla anladık ki buradaki sokak hayvanlarının mamalarını yiyip, sularını içiyor. O yüzden emniyete başvurduk, amacımız şikayet değil ona yardımcı olmaktı. Öğrenci yurtlarından ve hastanelerden artan yemekler veriyoruz normalde biz hayvanları. Kovalardaki sularda hijyenik değil" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Yerel Haberler

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