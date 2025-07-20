Eskişehir'de 'İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı' Düzenlendi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu'na ait İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 'İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı' gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 'İç Anadolu Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı' açılış programı düzenlendi. Bölgenin 11 ilinden 58 sivil toplum, kamu ve özel kuruluşu ağırlayan kamp, Türk Hava Kurumuna (THK) ait Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 8 kategoride arama kurtarma ekiplerine eğitim verdiği etkinlikte, akredite edilen 58 kuruluşa bağlı yaklaşık 1000 üye bir araya geldi.

"Eskişehir olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında uygulanan akreditasyon sistemi doğrultusunda Eskişehir Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde başlayan programın açılışında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Akredite edilmiş olan sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelerek birbirleriyle tanışmaları ve afet anında ortak hareket edebilme anlayışının daha üst noktalara taşınması adına önemli bir organizasyona Eskişehir olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

"Gerekli adamları atacağımızı belirtmek istiyorum"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise açılış programında yaptığı konuşmada, "Afetlere hazırlık konusunda, afetlere müdahale konusunda sizlerle yapmış olduğumuz iş birliğini çok önemsiyoruz ve bundan sonra da bu iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlenerek devamı için gerekli adamları atacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR